На Украине принудительно эвакуируют тысячи детей из прифронтовых сёл

Власти Украины приняли решение о принудительном вывозе мирных жителей с территорий, приближённых к линии боевых действий. Об этом в своём телеграм-канале сообщил вице-премьер Незалежной по вопросам восстановления Алексей Кулеба.

По его данным, эвакуации подлежат более трёх тысяч детей вместе с родителями из 40 населённых пунктов Днепропетровской области, а также 651 ребёнок из четырёх сёл Запорожской области. Кулеба также сообщил, что с 1 июня 2025 года из прифронтовых районов уже эвакуированы 150 тысяч человек, включая почти 18 тысяч детей и более 5 тысяч людей с ограниченной мобильностью.