На Украине принудительно эвакуируют тысячи детей из прифронтовых сёл
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Власти Украины приняли решение о принудительном вывозе мирных жителей с территорий, приближённых к линии боевых действий. Об этом в своём телеграм-канале сообщил вице-премьер Незалежной по вопросам восстановления Алексей Кулеба.
По его данным, эвакуации подлежат более трёх тысяч детей вместе с родителями из 40 населённых пунктов Днепропетровской области, а также 651 ребёнок из четырёх сёл Запорожской области. Кулеба также сообщил, что с 1 июня 2025 года из прифронтовых районов уже эвакуированы 150 тысяч человек, включая почти 18 тысяч детей и более 5 тысяч людей с ограниченной мобильностью.
Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области объявлена обязательная эвакуация из 45 сёл. Эвакуация проводится с целью сохранения жизни и здоровья жителей в связи с повышенной угрозой безопасности из-за ведущихся боевых действий в отдельных населённых пунктах Синельниковского района. По информации общины, процесс эвакуации будет осуществляться в течение 30 суток.
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