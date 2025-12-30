В Днепропетровской области объявили обязательную эвакуацию из 45 сёл

Из 45 сёл Днепропетровской области объявлена обязательная эвакуация. Соответствующее решение опубликовала во вторник Покровская территориальная община в социальных сетях.

«С целью сохранения жизни и здоровья жителей общины, в связи с повышенной угрозой жизни и безопасности… принято решение о проведении обязательной эвакуации из отдельных населённых пунктов Синельниковского района Днепропетровской области, где ведутся боевые действия», — говорится в сообщении.

По данным общины, эвакуация из 45 населённых пунктов будет осуществляться в течение 30 суток.

Ранее власти Черниговской области ввели режим обязательной эвакуации. Решение касается 14 населённых пунктов, расположенных в приграничной зоне. До этого призывы покинуть опасные районы имели лишь рекомендательный характер. Такая мера была принята по настоянию военного командования.