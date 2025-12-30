В Черниговской области объявили обязательную эвакуацию из 14 сёл

Власти Черниговской области на севере Украины впервые ввели обязательную эвакуацию. Как сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус, решение касается 14 приграничных населённых пунктов. Ранее призывы покинуть опасные районы носили лишь рекомендательный характер.

«На Совете обороны приняли решение об обязательной эвакуации из 14 приграничных сел», — написал Чаус в соцсетях.

Он уточнил, что такая необходимость продиктована мнением военных, процесс планируется завершить за 30 дней, для жителей организованы сборные пункты, транспорт и безопасные маршруты.

Эвакуация связана с приближением линии боевых действий к границе области. По данным украинских властей, только за последние полгода из прифронтовых регионов было вывезено почти 147 тысяч человек.

Ранее Life.ru сообщал, что серьёзные перебои с электроснабжением затронули большую часть Черниговской области. В результате повреждения энергообъекта в Нежинском районе были зафиксированы перебои с электроснабжением. Одновременно с этим на территории региона была объявлена воздушная тревога.