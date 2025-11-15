Черниговская область частично осталась без света из-за повреждения энергообъекта

Серьёзные перебои с электроснабжением затронули большую часть Черниговской области, расположенной на севере Украины. Об этом сообщила компания «Черниговоблэнерго».

По её данным, причиной отключений стало повреждение объекта энергетической инфраструктуры в Нежинском районе. На фоне этой ситуации в регионе также объявлена воздушная тревога.