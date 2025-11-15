Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
15 ноября, 13:48

Черниговская область частично осталась без света из-за повреждения энергообъекта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SARYMSAKOV ANDREY

Серьёзные перебои с электроснабжением затронули большую часть Черниговской области, расположенной на севере Украины. Об этом сообщила компания «Черниговоблэнерго».

По её данным, причиной отключений стало повреждение объекта энергетической инфраструктуры в Нежинском районе. На фоне этой ситуации в регионе также объявлена воздушная тревога.

В Запорожской области возможны отключения света из-за атаки со стороны ВСУ
Ранее сообщалось, что жителям Киева приходится сидеть без света по 14-16 часов в день. До этого в «Центрэнерго» заявили об остановке всех государственных ТЭС на Украине. По заявлению компании, причиной стали ночные атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Наталья Демьянова
