Жителям Киева приходится сидеть без света по 14-16 часов в день

В Киеве наблюдаются перебои с электроснабжением, которые в среднем составляют 14-16 часов в день. Об этом сообщил председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергии Станислав Игнатьев, его слова приводит «Страна.ua».

«С чем это связано? Первое – это и погодные условия. Видим сегодня такое туманное утро в Киеве, и в соответствии с этим сверхнизко работают наши солнечные электростанции» — отметил он.