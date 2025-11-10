Россия и США
10 ноября, 18:24

Жителям Киева приходится сидеть без света по 14-16 часов в день

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Bohdan

В Киеве наблюдаются перебои с электроснабжением, которые в среднем составляют 14-16 часов в день. Об этом сообщил председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергии Станислав Игнатьев, его слова приводит «Страна.ua».

«С чем это связано? Первое – это и погодные условия. Видим сегодня такое туманное утро в Киеве, и в соответствии с этим сверхнизко работают наши солнечные электростанции» — отметил он.

Игнатьев также сообщил, что российские войска осуществили атаки на две мощные теплоэлектростанции, расположенные в Киевской (Трипольская ТЭС) и Харьковской (Змиевская ТЭС) областях.
Ситуацию на Украине оценили как близкую к критической
На минувших выходных в «Центрэнерго» заявили об остановке всех государственных ТЭС на Украине. По заявлению компании, причиной стали ночные атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру. Напомним, минувшей ночью российские войска нанесли мощный ответный удар, в частности, ракетами «Кинжал», по объектам ВПК и газоэнергетического комплексов Украины. Министерство обороны РФ подтвердило проведение операции в качестве реакции на предшествующие террористические атаки Киева против российских гражданских территорий.

