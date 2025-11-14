Россия и США
14 ноября, 20:49

В Запорожской области возможны отключения света из-за атаки со стороны ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sasha Chornyi

В Запорожской области готовятся к возможным отключениям электричества после удара Вооружённых сил Украины (ВСУ) по объектам критической инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«В связи с очередной атакой ВСУ по объектам критической инфраструктуры, возможно отключение электроснабжения в населенных пунктах южнее Днепрорудного, Малой и Великой Белозерки»,написал он в телеграм-канале.

На месте работают пять аварийных бригад, которые предпринимают все необходимые действия для предотвращения отключения электроснабжения. Работа систем отопления продолжается в штатном режиме. Подача тепла не будет прекращена, обеспечено бесперебойное питание.

Балицкий добавил, что региональное Минэнерго координирует работу всех структур с целью минимизации отключённых потребителей.

Ранее на Запорожской АЭС произошло отключение линии электропередачи «Днепровская» из-за срабатывания системы автоматической защиты. Это одна из двух линий, необходимых для обеспечения работы собственных систем ЗАЭС. На данный момент собственные нужды АЭС запитаны от линии «Ферросплавная-1». Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Все энергоблоки Запорожской АЭС находятся в состоянии «холодной остановки», что означает их полную остановку. При этом обслуживание оборудования осуществляется с неукоснительным соблюдением всех требований радиационной безопасности.

BannerImage
