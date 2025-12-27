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Опубликовано 27 декабря 2025, 18:16

Бойцы «Центра» ведут освобождение Новопавловки в Днепропетровской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Командующий группировкой войск «Центр» Валерий Солодчук доложил о ходе боевых действий. По его словам, бойцы группировки ведут наступление на Новопавловку и продолжают освобождать Новоподгородное в Днепропетровской области.

«90-я танковая дивизия во взаимодействии с 41-й армией ведёт освобождение Новопавловки, продолжаются бои в Новоподгородном», — сказал он во время доклада президенту России Владимиру Путину.

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Напомним, что Владимир Путин лично посетил пункт управления объединённой группировки войск в субботу для оценки текущей обстановки. Начальник Генерального штаба проинформировал его о ситуации в зоне специальной военной операции. Командующие группировками «Центр» и «Восток» представили главе государства детальный отчёт о выполнении задач. В ходе этого президенту доложили об освобождении населённых пунктов Гуляйполе в Запорожской области и Димитров в ДНР.

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Наталья Демьянова
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