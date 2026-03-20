Украина собирается затянуть конфликт с РФ как минимум до 2027 года

Украина закладывает в бюджет параметры, которые позволяют говорить о планах вести боевые действия как минимум до конца 2027 года. К такому выводу пришёл экономист Даниил Монин, проанализировав новый меморандум с МВФ и бюджетные показатели. Его слова приводит издание «Страна.ua».

По словам эксперта, дефицит бюджета в новой программе фонда превышает 17% ВВП — это уровень, сопоставимый с военными расходами. Монин считает, что именно такие цифры указывают: продолжение конфликта заложено в финансовое планирование на 2026–2027 годы.

При этом, отметил экономист, МВФ рассматривает 2027 год как потенциально мирный, однако Киев не только не сокращает расходы, но и допускает их рост. Такая стратегия может означать либо намерение продолжать боевые действия, либо стремление освоить максимум доступного финансирования, пока оно есть. По словам Монина, создаётся впечатление, что выделенные средства стремятся использовать в полном объёме независимо от реальной потребности.