Песков: Россия не будет участвовать в предстоящей встрече по Украине в США
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Россия не примет участия в переговорах по украинскому урегулированию, которые пройдут в США 21 марта. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам.
«Нет, это будут двусторонние контакты украинцев с американцами», — ответил на соответствующий вопрос спикер Кремля.
Ранее Дмитрий Песков прокомментировал возникшую в переговорах паузу, объяснив, что перерыв в трёхсторонних консультациях по Украине носит временный и ситуативный характер и возник по понятным причинам. Он подчеркнул, что остановка не означает срыва переговорного процесса.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.