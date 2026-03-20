Песков: Россия не будет участвовать в предстоящей встрече по Украине в США

Россия не примет участия в переговорах по украинскому урегулированию, которые пройдут в США 21 марта. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам.

«Нет, это будут двусторонние контакты украинцев с американцами», — ответил на соответствующий вопрос спикер Кремля.

Ранее Дмитрий Песков прокомментировал возникшую в переговорах паузу, объяснив, что перерыв в трёхсторонних консультациях по Украине носит временный и ситуативный характер и возник по понятным причинам. Он подчеркнул, что остановка не означает срыва переговорного процесса.