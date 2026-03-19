Песков назвал паузу в переговорах по Украине ситуативной

В Кремле прокомментировали перерыв в трёхсторонних консультациях по украинскому урегулированию. Ситуацию разъяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, остановка носит временный характер и не означает срыва процесса. Он подчеркнул, что речь идёт о рабочем моменте.

«Это такая ситуативная пауза [в трёхсторонних переговорах по Украине], [образовавшаяся] по понятным причинам», — заявил представитель Кремля.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявлял, что Россия поддерживает диалог со всеми заинтересованными сторонами о новом раунде переговоров по Украине. Москва продолжает придерживаться намеченных принципов.