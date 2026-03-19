Галузин: РФ поддерживает диалог по новому раунду переговоров по Украине

Россия поддерживает диалог со всеми заинтересованными сторонами о новом раунде переговоров по Украине. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью газете «Известия».

Галузин отметил, что российская сторона придерживается обозначенных ранее принципов.

«Эта наша позиция носит принципиальный характер и в полной мере акцентируется российской стороной в диалоге со всеми заинтересованными государствами», — сказал он.

Ранее сообщалось, что трёхсторонняя рабочая группа по Украине приостановила свою деятельность. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил паузу в её работе. В этой группе обсуждали вопросы безопасности с участием России, США и Украины. Песков отметил, что двусторонняя российско-американская группа по экономическим вопросам продолжает действовать. Он пояснил, что оба формата функционируют отдельно друг от друга и имеют разные направления работы.