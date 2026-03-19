Песков сообщил, что работа по обмену пленными будет продолжаться

Россия продолжит работу по обмену военнопленных с Украиной. Об этом газете «Известия» рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал обмен по гуманитарному треку.

«Работа по этому направлению будет обязательно продолжена», — сказал представитель Кремля.

Работа трёхсторонней рабочей группы, в рамках которой обсуждались вопросы безопасности с участием России, Соединённых Штатов и Украины, временно приостановлена. При этом Песков уточнил, что двусторонняя российско-американская группа, занимающаяся экономической повесткой, продолжает свою деятельность. Оба формата функционируют раздельно, поскольку имеют различные направления работы.