«Киевский режим должен без каких-либо условий прекратить эти безрассудные действия. Без каких-либо условий должен прекратить энергошантаж других стран в том числе стран членов ЕС», — отметил представитель Кремля.

Напомним, Киев начал совершать атаки на газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток». С конца февраля 2026 года объекты, обеспечивающие экспорт газа по этим направлениям, подвергались систематическим ударам беспилотниками. Только за две недели (с 24 февраля по 19 марта 2026 года) зафиксировано более 20 атак на ключевые компрессорные станции: «Русская» (обеспечивает «Турецкий поток»), «Береговая» и «Казачья» (связаны с «Голубым потоком» и «Турецким потоком»).