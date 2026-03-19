Действия киевского режима, направленные на обстрел энергетических объектов в Чёрном море, являются безрассудными и несут серьёзные риски для глобальной стабильности, особенно на фоне нынешнего кризиса в энергетической сфере. С таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как пояснил представитель Кремля, сейчас, когда глобальный энергетический рынок находится в крайне нестабильном положении, подобные безрассудные шаги официального Киева грозят дальнейшей дестабилизацией ситуации как в черноморском регионе, так и далеко за его пределами.

Ранее холдинг «Газпром» сообщил о массированной атаке беспилотников на объекты, обеспечивающие прокачку топлива в южном направлении. Под обстрел попали элементы инфраструктуры, задействованные в работе экспортных маршрутов «Турецкий поток» и «Голубой поток». В компании уточнили, что главный удар пришёлся по компрессорной станции «Русская», где средства противовоздушной обороны отразили налёт 22 дронов. Благодаря действиям военных и ведомственной охраны все критические узлы уцелели и функционируют без сбоев, а объёмы транспортировки газа иностранным потребителям сохраняются на запланированном уровне.