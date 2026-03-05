Владимир Путин
Турция и Россия обсуждают безопасность «Турецкого потока» от атак ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sdf_qwe

Российская Федерация и Турция наладили общение по вопросам безопасности ключевых энергетических магистралей в Черном море. Речь идёт о защите инфраструктуры от возможных диверсий со стороны украинских сил.

Информацию о ходе диалога подтвердил источник РИА «Новости» в турецком правительстве. По его словам, «контакты по этой теме и обсуждения по этому вопросу ведутся по закрытой от СМИ линии, в закрытом режиме».

В центре внимания обеих сторон находятся газопроводы «Голубой поток» и «Турецкий поток». Эти артерии обеспечивают транспортировку природного газа в обход транзитных государств, что делает их критически важными объектами.

«Голубой поток» напрямую снабжает турецких потребителей топливом, проложенным по морскому дну. «Турецкий поток» выполняет более сложную задачу: первая нитка питает местную экономику, а вторая предназначена для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Сейчас Москва и Анкара стараются максимально ограничить публичность этих консультаций. Деталей относительно возможных мер по усилению охраны труб собеседник агентства не раскрыл.

В Госдуме заявили, что Запад поможет Киеву подорвать «Турецкий» и «Голубой» потоки
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинские власти рассматривают возможность атак на газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток». По его словам, речь идёт о действиях против энергетической инфраструктуры.

