Турция и Россия обсуждают безопасность «Турецкого потока» от атак ВСУ

Российская Федерация и Турция наладили общение по вопросам безопасности ключевых энергетических магистралей в Черном море. Речь идёт о защите инфраструктуры от возможных диверсий со стороны украинских сил.

Информацию о ходе диалога подтвердил источник РИА «Новости» в турецком правительстве. По его словам, «контакты по этой теме и обсуждения по этому вопросу ведутся по закрытой от СМИ линии, в закрытом режиме».

В центре внимания обеих сторон находятся газопроводы «Голубой поток» и «Турецкий поток». Эти артерии обеспечивают транспортировку природного газа в обход транзитных государств, что делает их критически важными объектами.

«Голубой поток» напрямую снабжает турецких потребителей топливом, проложенным по морскому дну. «Турецкий поток» выполняет более сложную задачу: первая нитка питает местную экономику, а вторая предназначена для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Сейчас Москва и Анкара стараются максимально ограничить публичность этих консультаций. Деталей относительно возможных мер по усилению охраны труб собеседник агентства не раскрыл.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинские власти рассматривают возможность атак на газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток». По его словам, речь идёт о действиях против энергетической инфраструктуры.