Песков: Место нового раунда переговоров по Украине не определено

Место проведения нового раунда трёхсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине пока не определено, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, пока Кремлю нечего сообщить по данной теме, однако пауза в диалоге временная.

«Мы надеемся на то, что она временная. Я имею в виду продолжение трёхстороннего формата», — сказал он.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что пауза в переговорах по Украине является ситуативной. По словам представителя Кремля, диалог временно остановился по «понятным причинам».