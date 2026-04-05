Украинцев начали загонять на принудительные работы на фронте под видом эвакуации
РИА «Новости», ссылаясь на источник в российских силовых структурах, сообщает о принудительных работах на фронте в Харьковской области. Утверждается, что в Изюмском районе, в частности в Студенке и Яремовке, трудоспособных граждан Украины под видом эвакуации направляют на строительство оборонительных сооружений, а не в безопасные зоны.
«Трудоспособных жителей сёл Студенок и Яремовка украинские «полицаи» загоняют на принудительные работы по оборудованию позиций», — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что «деревья правды» стали самым популярным наказанием в ВСУ. К слову, в украинской армии использовали похожие способы воздействия на своих солдат, когда те не хотели подчиняться приказам во время вторжения в Курскую область.
