«Увидим колонны»: Грядёт масштабная эвакуация из Киева, уверен боец СВО

Из Киева в ближайшее время двинутся колонны эвакуируемых — это лишь вопрос времени, уверен ветеран СВО, депутат Госсовета Республики Татарстан Эдуард Шарафиев. По его словам, как только российские системные удары по украинской столице станут регулярными, жители города массово потянутся на выход.

То, что люди ещё не выстроились в очередь, можно объяснить недоверием к заявлениям российского МИДа, однако Москва предупредила всех во всеуслышание, что удар возмездия ВС РФ по стратегическим целям в Киеве в ответ на теракт ВСУ в Старобельске — это только начало.

«Наше дело — предупредить. После того, как такие удары будут продолжены, мы увидим колонны на выезде из Киева. Они неизбежны», — подчеркнул собеседник «Царьграда».

Напомним, ранее в МИД РФ заявили, что после теракта ВСУ в Старобельске ВС РФ приступают к последовательному нанесению системных ударов по Украине. Они будут наноситься по центрам принятия решений, командным пунктам и предприятиям ВПК.