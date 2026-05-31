Бывший подполковник армии Соединённых Штатов Дэниел Дэвис заявил, что сигналы Москвы о возможных ответных ударах посеяли тревогу среди украинского руководства. Своё мнение он высказал в эфире одного из YouTube-каналов.

Аналитик отметил, что обычно главарь киевского режима Владимир Зеленский демонстрировал уверенность и жёсткую риторику, однако в последнее время его манера поведения заметно изменилась. Дэвис убеждён, что это видно даже по невербальным признакам, которые указывают на нарастающее давление.

«Это заметно, особенно для тех, кто давно за ним следит. <…> Теперь всё иначе. Даже по языку его тела видно, что он осознает приближение чего-то», — подчеркнул военный.

По словам отставного офицера, последние заявления российской стороны, включая высказывания представителей высшего руководства, говорят о потенциально опасном развитии событий. По его оценке, нынешний этап конфликта может сопровождаться повышенными угрозами для Киева.

Ранее украинский военный эксперт Анатолий Храпчинский заявил, что Россия при ударах по объектам ВСУ использует «разумные» рои беспилотников, в которых разные аппараты выполняют отдельные задачи. По его словам, крупные группы БПЛА делятся на несколько типов: разведчики, ретрансляторы и машины, предназначенные для поиска авиации. Такая схема позволяет участникам роя обмениваться данными прямо во время полёта.