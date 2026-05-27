Владимиру Зеленскому будет безразлично, если украинскую столицу сотрут с лица земли, заявил политолог Ростислав Ищенко. Он напомнил, что в день удара возмездия советник министра обороны Украины Сергей Стерненко кричал, что Россия не осмелилась нанести ядерный удар, фактически приглашая к дальнейшей эскалации.

Киевский режим собирается использовать любые удары исключительно в информационных целях, а количество жертв среди собственного населения его мало интересует. При этом Украина будет наращивать давление на российское информационное пространство и психику граждан, нанося всё более жестокие террористические удары.

«Им всё равно, хоть мы сотрём Киев с лица земли», — подчеркнул эксперт в беседе с радио «Комсомольская правда».

Напомним, перед ударом «Орешника» Владимир Зеленский срочно покинул Киев. Он мог сбежать в Германию. Об этом рассказала киевлянка, переехавшая в Россию, но продолжающая следить за ситуацией на родине через соцсети и общение с оставшимися знакомыми.