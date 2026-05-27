«Лихорадка» на Банковой : На Западе рассказали, до чего дошёл Зеленский
The Economist: Правление Зеленского становится всё более авторитарным
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans
Правление Владимира Зеленского становится всё более авторитарным и закрытым, он всё меньше терпит сильных людей рядом. О методах украинского политика 27 мая написал британский журнал The Economist со ссылкой на источники во властных кругах в Киеве.
По данным издания, собеседники из числа инсайдеров описывают стиль управления Зеленского как всё более отстранённый, изощрённо-бюрократический и «византийский». В материале также говорится, что украинский лидер болезненно реагирует на критику и выстраивает вокруг себя «культ лояльности».
«Обстановка напоминает лихорадочный ритм предвыборной гонки, но при этом отсутствует возможность разрядки через проведение выборов», — сказано в публикации.
Такие черты всё заметнее влияют на политическую систему Украины и отношения внутри власти, указывают журналисты.
Ранее в Японии заявили, что Владимир Зеленский жертвует жизнями украинцев ради сохранения собственной власти. По сведениям СМИ, глава киевского режима последовательно отвергает мирные инициативы, продолжая продлевать военное положение.
Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.