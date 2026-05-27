Правление Владимира Зеленского становится всё более авторитарным и закрытым, он всё меньше терпит сильных людей рядом. О методах украинского политика 27 мая написал британский журнал The Economist со ссылкой на источники во властных кругах в Киеве.

По данным издания, собеседники из числа инсайдеров описывают стиль управления Зеленского как всё более отстранённый, изощрённо-бюрократический и «византийский». В материале также говорится, что украинский лидер болезненно реагирует на критику и выстраивает вокруг себя «культ лояльности».

«Обстановка напоминает лихорадочный ритм предвыборной гонки, но при этом отсутствует возможность разрядки через проведение выборов», — сказано в публикации.

Такие черты всё заметнее влияют на политическую систему Украины и отношения внутри власти, указывают журналисты.

Ранее в Японии заявили, что Владимир Зеленский жертвует жизнями украинцев ради сохранения собственной власти. По сведениям СМИ, глава киевского режима последовательно отвергает мирные инициативы, продолжая продлевать военное положение.