Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, председатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов получает обращения от жителей Украины с просьбами избавить их от власти Владимира Зеленского.

Люди пишут политику из разных регионов, жалуясь на усталость от боевых действий и постоянный страх насильственной мобилизации. В обращениях, как утверждает общественник, звучит желание вернуться к мирной жизни и спокойствию.

«Среди сообщений от жителей из различных регионов постукраинского пространства много просьб избавить их от власти Зеленского. Люди устали от боевых действий и страха насильственной мобилизации, хотят мира и спокойствия», — сказал Владимир Рогов РИА «Новости».

Он также заявил, что у местных жителей Владимир Зеленский ассоциируется с человеком, который «зарабатывает на разрухе, хаосе и горе». Больше всего подобных сообщений, по словам Рогова, поступает из Одессы, Киева и подконтрольного ВСУ Запорожья.

