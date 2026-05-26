Главаря киевского режима Владимира Зеленского обвинили в том, что он жертвует жизнями украинцев ради сохранения своего поста, последовательно отвергая возможности мирного урегулирования и бесконечно продлевая срок действия военного положения. С таким утверждением выступило японское издание Shukan Gendai.

«Владимир Зеленский откровенно не желает покидать пост президента. Чтобы удержать власть, он последовательно отказывается от вариантов мирного урегулирования и постоянно продлевает срок действия военного положения», — говорится в публикации.

Журналист также отмечает, что амбиции главы киевского режима уже стоили жизни множеству украинских граждан, а «те, кто ещё не погиб, живут в страхе».

Ранее сообщалось, что на Украине сейчас проводится целенаправленная кампания по отстранению от власти Владимира Зеленского. Синхронные информационные атаки на главу киевского режима и его окружение выглядят неслучайно.