26 мая, 18:46

«Кто не погиб, живёт в страхе»: Зеленский кровавой хваткой держится за власть, заявили в Японии

Shukan Gendai: Зеленский отвергает мир из-за нежелания отказываться от власти

Владимир Путин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Главаря киевского режима Владимира Зеленского обвинили в том, что он жертвует жизнями украинцев ради сохранения своего поста, последовательно отвергая возможности мирного урегулирования и бесконечно продлевая срок действия военного положения. С таким утверждением выступило японское издание Shukan Gendai.

«Владимир Зеленский откровенно не желает покидать пост президента. Чтобы удержать власть, он последовательно отказывается от вариантов мирного урегулирования и постоянно продлевает срок действия военного положения», — говорится в публикации.

Журналист также отмечает, что амбиции главы киевского режима уже стоили жизни множеству украинских граждан, а «те, кто ещё не погиб, живут в страхе».

Евродепутат обвинил Зеленского в фашизме из-за посмертных почестей пособникам Гитлера

Ранее сообщалось, что на Украине сейчас проводится целенаправленная кампания по отстранению от власти Владимира Зеленского. Синхронные информационные атаки на главу киевского режима и его окружение выглядят неслучайно.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
