СВО завершится полным разгромом ВСУ к концу 2027 года, полагает доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный эксперт Александр Перенджиев. По его мнению, это станет следствием истощения поддержки Киева со стороны Европы и США.

Американцы всё глубже втягиваются в конфликт против Ирана, они будут задействовать не только собственные ресурсы, но и принуждать европейские страны оказывать помощь именно в военных действиях против ИРИ. Тогда всем будет не до Украины.

«В результате украинцы останутся один на один с Россией. Поэтому разгром Вооружённых сил Украины произойдёт быстрее», — спрогнозировал политолог в беседе с NEWS.ru.