США и ЕС оставят Украину: Названа вероятная дата полного разгрома ВСУ и окончания СВО
Политолог Перенджиев спрогнозировал разгром ВСУ в конце 2027 года
Обложка © GigaChat / Life.ru
СВО завершится полным разгромом ВСУ к концу 2027 года, полагает доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный эксперт Александр Перенджиев. По его мнению, это станет следствием истощения поддержки Киева со стороны Европы и США.
Американцы всё глубже втягиваются в конфликт против Ирана, они будут задействовать не только собственные ресурсы, но и принуждать европейские страны оказывать помощь именно в военных действиях против ИРИ. Тогда всем будет не до Украины.
«В результате украинцы останутся один на один с Россией. Поэтому разгром Вооружённых сил Украины произойдёт быстрее», — спрогнозировал политолог в беседе с NEWS.ru.
Ранее в Госдуме заявили об изменении характера СВО. Кроме того, в МИД РФ подчеркнули, что после теракта ВСУ в Старобельске Армия России приступает к последовательному нанесению системных ударов по Украине.
Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.