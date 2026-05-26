Характер СВО начал меняться после заявления МИД РФ об ударах по Киеву, уверен член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его наблюдениям, количество прилётов вражеских беспилотников уже заметно сократилось. В то же время иностранным дипломатам действительно стоит покинуть свои посольства, а обычным людям — держаться подальше от объектов ВПК в столице Украины.

Прежде чем совершать террористические вылазки против России, киевскому режиму следовало бы задуматься о последствиях для собственных тыловых районов, включая сам Киев, где до сих пор сохраняется ВПК, подчеркнул парламентарий. Он добавил, что если раньше ВСУ совершали преступления против человечности, то теперь подумают, понимая, что ответный удар неизбежен. Россия слишком долго терпела.

«А если лопнуло наше терпение, то я думаю вскоре может лопнуть Украина, причём с грохотом», — заявил собеседник «Ленты.ру».

Напомним, ранее в МИД РФ заявили, что после теракта ВСУ в Старобельске ВС РФ приступают к последовательному нанесению системных ударов по Украине. Они будут наноситься по центрам принятия решений, командным пунктам и предприятиям ВПК.