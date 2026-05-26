Песков: Удары по Киеву будут системными, а не периодичными
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Удары по центрам принятия решения в Киеве будут системными, а не периодичными. Такое уточнение в ходе брифинга сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста.
«Системность — это не периодичность. В заявлении МИД всё сказано исчерпывающе», — ответил Песков.
Напомним, накануне глава МИД РФ Сергей Лавров по поручению президента России Владимира Путина в телефонном разговоре с госсекретарём США Марко Рубио сообщил о начале системных ударов российской армии по военным объектам и центрам принятия решений в Киеве, а также напомнил собеседнику о достигнутых в августе 2025 года в Анкоридже договорённостях по Украине, инициированных американской стороной. Глава МИД РФ выразил сожаление, что «нахрапистые усилия евроэлит и киевского режима» подрывают эти договорённости, которые открывали путь к устойчивому долгосрочному урегулированию на основе баланса интересов.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.