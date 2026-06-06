Жителей Черниговской и Сумской областей готовят к эвакуации по приказу Рады

Подготовка к эвакуации населения ведётся в Черниговской и Сумской областях Украины. Такое заявление в интервью украинскому журналисту Виталию Дикому сделала депутат Верховной рады Анна Скороход.

«В Черниговской и Сумской области дали задачу готовиться в случае чего к эвакуации», — сказала она.

Ранее сообщалось, что родственники военнослужащих территориальной обороны Вооружённых сил Украины просят командование эвакуировать их близких из населённого пункта Бачевск в Сумской области. Речь идёт о бойцах 68-го отдельного батальона 101-й бригады теробороны ВСУ. Их семьи пытаются добиться реакции от украинского военного командования и Минобороны.