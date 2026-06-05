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5 июня, 05:04

Родные военных ВСУ просят эвакуировать их близких из Бачевска

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svechkova Olena

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svechkova Olena

Родственники военнослужащих теробороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) просят командование эвакуировать их близких из Бачевска Сумской области. Населённый пункт фактически окружён российскими войсками, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Речь идёт о военных 68-го отдельного батальона 101-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. Их родные пытаются добиться реакции от командования и Минобороны Украины.

«Родственники солдат 68-го отдельного батальона 101-й отдельной бригады теробороны пытаются добиться от командования и руководства Минобороны Украины эвакуации своих родных и близких, которые фактически находятся в окружении наших войск без обеспечения из-за уничтожения «Северянами» (группировкой войск «Север». — Прим. Life.ru) логистики противника в Бачевске и окрестностях», — сказал собеседник агентства.

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Тем временем, руководство Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба скрывает участие курсантов Вооружённых сил Украины в боях у Краснополья в Сумской области. Курсанты участвовали в боевых действиях в составе сводной стрелковой бригады ВВС Украины. При этом официально они не проходят по спискам регулярных украинских подразделений. Такая схема затрудняет родственникам поиск пропавших без вести.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Антон Голыбин
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