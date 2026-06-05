Родственники военнослужащих теробороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) просят командование эвакуировать их близких из Бачевска Сумской области. Населённый пункт фактически окружён российскими войсками, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Речь идёт о военных 68-го отдельного батальона 101-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. Их родные пытаются добиться реакции от командования и Минобороны Украины.

«Родственники солдат 68-го отдельного батальона 101-й отдельной бригады теробороны пытаются добиться от командования и руководства Минобороны Украины эвакуации своих родных и близких, которые фактически находятся в окружении наших войск без обеспечения из-за уничтожения «Северянами» (группировкой войск «Север». — Прим. Life.ru) логистики противника в Бачевске и окрестностях», — сказал собеседник агентства.

Тем временем, руководство Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба скрывает участие курсантов Вооружённых сил Украины в боях у Краснополья в Сумской области. Курсанты участвовали в боевых действиях в составе сводной стрелковой бригады ВВС Украины. При этом официально они не проходят по спискам регулярных украинских подразделений. Такая схема затрудняет родственникам поиск пропавших без вести.