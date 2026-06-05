Руководство Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба скрывает участие курсантов Вооружённых сил Украины (ВСУ) в боях у Краснополья в Сумской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах, пишет РИА «Новости».

По словам собеседника агентства, курсанты участвовали в боевых действиях в составе сводной стрелковой бригады ВВС Украины. При этом официально они не проходят по спискам регулярных украинских подразделений.

«Сокрытие руководством Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба участия курсантов в боевых действиях в боях у Краснополья в составе сводной стрелковой бригады ВВС Украины существенно усложняет их родственникам поиск пропавших без вести, которые официально не проходят по спискам регулярных украинских подразделений», — рассказал собеседник агентства.

По данным силовых структур, курсантов формально направляют на стажировку в 203-ю авиационную учебную бригаду. После этого они убывают в распоряжение 14-го армейского корпуса ВСУ. Источник отметил, что такая схема затрудняет родственникам поиск пропавших без вести.

Ранее сообщалось, что украинские подразделения испытывают серьёзные трудности на ряде участков фронта. По данным российских силовых структур, переброшенные под Купянск 35-я и 39-я бригады морской пехоты ВСУ не смогли изменить обстановку на линии боевого соприкосновения. Подразделения не могут закрыть пробелы в обороне и удержать отдельные позиции. Также сообщалось о случаях самовольного оставления позиций украинскими военнослужащими на этом участке.