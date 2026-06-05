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5 июня, 04:46

Военный вуз скрывает факт участия курсантов ВСУ в боях в Сумской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Woodan

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Woodan

Руководство Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба скрывает участие курсантов Вооружённых сил Украины (ВСУ) в боях у Краснополья в Сумской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах, пишет РИА «Новости».

По словам собеседника агентства, курсанты участвовали в боевых действиях в составе сводной стрелковой бригады ВВС Украины. При этом официально они не проходят по спискам регулярных украинских подразделений.

«Сокрытие руководством Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба участия курсантов в боевых действиях в боях у Краснополья в составе сводной стрелковой бригады ВВС Украины существенно усложняет их родственникам поиск пропавших без вести, которые официально не проходят по спискам регулярных украинских подразделений», — рассказал собеседник агентства.

По данным силовых структур, курсантов формально направляют на стажировку в 203-ю авиационную учебную бригаду. После этого они убывают в распоряжение 14-го армейского корпуса ВСУ. Источник отметил, что такая схема затрудняет родственникам поиск пропавших без вести.

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Ранее сообщалось, что украинские подразделения испытывают серьёзные трудности на ряде участков фронта. По данным российских силовых структур, переброшенные под Купянск 35-я и 39-я бригады морской пехоты ВСУ не смогли изменить обстановку на линии боевого соприкосновения. Подразделения не могут закрыть пробелы в обороне и удержать отдельные позиции. Также сообщалось о случаях самовольного оставления позиций украинскими военнослужащими на этом участке.

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Антон Голыбин
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