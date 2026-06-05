Две переброшенные украинские бригады морской пехоты не в состоянии изменить ситуацию на Харьковском участке фронта. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

Речь идёт о 35-й и 39-й бригадах Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые киевский режим направил на отрезок Моначиновка — Нечволодовка к северо-западу от Купянска. Протяжённость участка — около десяти километров.

«Подразделения не в состоянии изменить ситуацию и заткнуть дыры в обороне. Отмечаются случаи бегства с позиций», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, ВСУ отчаянно пытаются удержать эти позиции, поскольку их потеря не позволит украинским войскам в дальнейшем приблизиться к Купянску. Кроме того, на участке расположены доминирующие высоты.

Ситуацию не спасают ни расстрелы со стороны командования, ни дисциплинарные ямы для дезертиров. Один из комбатов 35-й бригады с позывным Хантер находится в отчаянном положении спустя две недели после переброски.

«Бойцы говорят: «Если комбат не остановит бегство, его уже предупредили, что будет снят и пойдёт удерживать позиции рядовым. В среднем, живучесть боевика 35-й бригады — не более двух суток», — рассказал источник.

Большие потери связаны с применением российских авиабомб ФАБ-250/500, плотным огнём артиллерии и обилием дронов.

Ранее в ДНР в районе населённого пункта Кривая Лука российские военные ликвидировали капитана Дмитрия Иващишина — командира группы 8-го полка Сил специальных операций Украины, уроженца Николаева. Об этом сообщили в российских силовых структурах. Другие подробности об операции не приводятся.