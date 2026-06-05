ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июня, 22:56

В ДНР ликвидировали командира группы 8-го полка ССО Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Российские военнослужащие уничтожили командира группы сил специальных операций Украины в районе населённого пункта Кривая Лука в ДНР. Об этом сообщили в российских силовых структурах, пишет ТАСС.

По данным собеседника агентства, речь идёт о капитане Дмитрии Иващишине. Он командовал группой 8-го полка ССО Украины.

«В ДНР в районе н. п. Кривая Лука уничтожен капитан Иващишин Дмитрий Константинович — командир группы 8 полка ССО Украины, уроженец Николаева», — рассказал собеседник агентства. Другие подробности о ходе операции источник не привёл.

Дезертир убил командира разведывательного подразделения ВСУ
Дезертир убил командира разведывательного подразделения ВСУ

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие у села Новоподгородное в Днепропетровской области переодевались в российскую форму. Командир штурмового отряда 433-го полка группировки «Центр» Дамир Чапаев рассказал, что один из таких военных, командир ВСУ с позывным Пельмень, пытался выйти в тыл российских позиций по лесополосам. По словам Чапаева, его выявили и уничтожили. Он также сообщил, что по мере продвижения российских подразделений расчёты БПЛА ВСУ отходили дальше от линии соприкосновения. Операторов беспилотников, по его словам, выявляли с воздуха и на земле, после чего уничтожали.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar