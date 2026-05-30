30 мая, 04:56

Дезертир убил командира разведывательного подразделения ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lina Reshetnyk

Командир разведывательного подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) и депутат Костопольского городского совета Ровненской области Александр Новак убит в Черниговской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах, пишет РИА «Новости».

«В тыловом городе Новгород-Северский Черниговской области дезертир из ВСУ убил командира разведывательного подразделения ВСУ, депутата Костопольского городского совета Ровненской области А. Новака», — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным источника, убийство могло быть связано с деньгами, которые родственники мобилизованных военнослужащих собирали на нужды подразделения. Речь идёт о возможном присвоении этих средств.

В Харькове задержали пьяного дезертира за стрельбу возле жилого дома

Ранее сообщалось, что в Харькове выросло число случаев дезертирства среди военнослужащих ВСУ, которые покидают подразделения. Такие инциденты подтверждает украинская криминальная хроника. Речь идёт о сбежавших из частей украинских военных, которые сохраняют при себе оружие.

Антон Голыбин
