«‎Оборотень» из ВСУ с позывным Пельмень облачился в форму ВС РФ и пытался выйти в наш тыл

Украинские военнослужащие у села Новоподгородное в Днепропетровской области переодевались в российскую форму, заявил командир штурмового отряда 433-го полка группировки «Центр» Дамир Чапаев.

По его словам, один из таких «ряженых» — командир ВСУ с позывным Пельмень — был выявлен при попытке пройти в тыл российских позиций по лесополосам. Его дерзкий манёвр завершился ликвидацией.

«Бывали случаи, что солдаты [ВС РФ] встречали в упор противника. Противник, как правило, использует нашу форму... Был у них командир одной из групп с позывным Пельмень. Мы когда начали ближе подходить [к Новоподгородному], мы его вычислили и ликвидировали. Он был переодет в нашу форму, двигался по лесополосам в нашу сторону», — вспомнил Чапаев в беседе с ТАСС.

По словам командира штурмового отряда 433-го полка 27-й мотострелковой дивизии группировки войск «Центр», по мере продвижения российских подразделений украинские расчёты БПЛА стали отходить дальше от линии соприкосновения. Чапаев отметил, что операторов беспилотников ВСУ выявляли как с воздуха, так и на земле. После обнаружения такие расчёты, по его словам, уничтожались.

А ранее бойцы 61-й бригады Северного флота РФ переоделись в форму украинских военных и на захваченных Humvee беспрепятственно миновали вражеский блокпост в районе Доброполья для сбора разведданных.