«Оборотень» из ВСУ с позывным Пельмень облачился в форму ВС РФ и пытался выйти в наш тыл
Командир ВСУ в российской форме пытался пробраться в тыл ВС РФ и был убит
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI
Украинские военнослужащие у села Новоподгородное в Днепропетровской области переодевались в российскую форму, заявил командир штурмового отряда 433-го полка группировки «Центр» Дамир Чапаев.
По его словам, один из таких «ряженых» — командир ВСУ с позывным Пельмень — был выявлен при попытке пройти в тыл российских позиций по лесополосам. Его дерзкий манёвр завершился ликвидацией.
«Бывали случаи, что солдаты [ВС РФ] встречали в упор противника. Противник, как правило, использует нашу форму... Был у них командир одной из групп с позывным Пельмень. Мы когда начали ближе подходить [к Новоподгородному], мы его вычислили и ликвидировали. Он был переодет в нашу форму, двигался по лесополосам в нашу сторону», — вспомнил Чапаев в беседе с ТАСС.
По словам командира штурмового отряда 433-го полка 27-й мотострелковой дивизии группировки войск «Центр», по мере продвижения российских подразделений украинские расчёты БПЛА стали отходить дальше от линии соприкосновения. Чапаев отметил, что операторов беспилотников ВСУ выявляли как с воздуха, так и на земле. После обнаружения такие расчёты, по его словам, уничтожались.
А ранее бойцы 61-й бригады Северного флота РФ переоделись в форму украинских военных и на захваченных Humvee беспрепятственно миновали вражеский блокпост в районе Доброполья для сбора разведданных.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.