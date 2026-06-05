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5 июня, 00:27

Военные из «Азова»* вымогают деньги у предпринимателей в Изюме и Славянске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

В Изюме и Славянске украинские военнослужащие из «Азова»* и 3-й отдельной штурмовой бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) вымогают деньги у местных предпринимателей. Как заявили российские силовики РИА «Новости», украинские формирования требуют плату за «защиту бизнеса».

«В украинских соцсетях местные жители Изюма и Славянска жалуются на украинских националистов из «Азова»* и 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, что те вымогают деньги у предпринимателей якобы на защиту бизнеса», — говорится в заявлении.

Отказ от «крышевания» рассматривается как повод для силового воздействия — массовые задержания и минирование заведений, включая кафе и магазины.

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А ранее Life.ru писал, что подразделение «Кракен»*, сформированное на добровольческой основе из ветеранов националистического полка «Азов»* и радикально настроенных активистов для обороны Харькова, оставило позиции в Харьковской области после потерь. Из-за ухода операторов украинские формирования лишились воздушной разведки на этом направлении. Без поддержки с воздуха осталась пехота 113-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

* Запрещённые в России террористические организации.

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Тимур Хингеев
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