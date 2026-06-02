Этнический суданец Даниель Жарков, служивший в 30-й отдельной механизированной бригаде ВСУ и «Азове‎»*, на такси покинул позицию, когда его перевели в роту огневой поддержки. Об этом он сообщил РИА «Новости».

Даниель Жарков родился в городе Фастов Киевской области в семье суданца и украинки. По словам пленного, сначала он служил в 30-й отдельной механизированной бригаде, затем оказался в ремонтном батальоне, но после дисциплинарных проблем его вернули в часть. Там Жаркова сделали противотанкистом и обучили работе с ПТРК «Фагот» и «Стугна». Позже его направили на позиции возле Соледара, а затем перевели в роту огневой поддержки.

«Вызвал себе такси, купил гражданку, вещи военные отправил домой, сел на поезд и уехал домой», — добавил пленный.

Позже был задержан полицией и отправлен на фронт в составе 14-й бригады «Красная калина», которая входит в состав группировки «Азов»*.

