2 июня, 08:23

Суданец из ВСУ сбежал с фронта на такси

Пленный суданец из ВСУ Даниель Жарков рассказал о побеге с фронта на такси

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Этнический суданец Даниель Жарков, служивший в 30-й отдельной механизированной бригаде ВСУ и «Азове‎»*, на такси покинул позицию, когда его перевели в роту огневой поддержки. Об этом он сообщил РИА «Новости».

Даниель Жарков родился в городе Фастов Киевской области в семье суданца и украинки. По словам пленного, сначала он служил в 30-й отдельной механизированной бригаде, затем оказался в ремонтном батальоне, но после дисциплинарных проблем его вернули в часть. Там Жаркова сделали противотанкистом и обучили работе с ПТРК «Фагот» и «Стугна». Позже его направили на позиции возле Соледара, а затем перевели в роту огневой поддержки.

«Вызвал себе такси, купил гражданку, вещи военные отправил домой, сел на поезд и уехал домой», — добавил пленный.

Позже был задержан полицией и отправлен на фронт в составе 14-й бригады «Красная калина», которая входит в состав группировки «Азов»*.

Ранее Life.ru рассказывал, что под Красным Лиманом был убит итальянский наёмник Алекс Пинески. Это был первый итальянец, которого ликвидировали ВС РФ в ходе спецоперации. Он был опытным военным, однако жаловался на тяжёлую службу и «не признавал украинский конфликт своим».

Важнейшие новости с фронта, сообщения военных корреспондентов и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

*Организация признана террористической и запрещена в России.

Владимир Озеров
