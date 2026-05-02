В Купянском районе Харьковской области украинские военнослужащие устроили вооружённый мятеж. В результате бунта был ликвидирован офицер из запрещённого в РФ формирования «Азов»*. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«В районе населённого пункта Малая Шапковка произошёл вооружённый мятеж личного состава сводного штурмового подразделения, сформированного из военнослужащих нескольких бригад вооружённых формирований Украины», — рассказал собеседник агентства.

В ходе конфликта между военными был ликвидирован заместитель командира штурмовой роты капитан Сергей Маловичко с позывным «Старшина». По оперативным данным, причиной бунта стала акция неповиновения группы военных, которые отказались выполнять боевую задачу из-за некомпетентных действий капитана.

Конфликт перерос в вооружённое столкновение, в ходе которого подчинённые нанесли Маловичко несколько огнестрельных ранений, несовместимых с жизнью.

Ранее сообщалось, что несколько солдат ВСУ погибли при обстреле с воздуха в районе Купянска. Из-за плохой координации действий командования наёмники обстреляли позиции своих же операторов дронов. Штурмовой отряд наткнулся на союзников, в ходе перестрелки есть погибшие и раненые с двух сторон. После этого российские FPV-операторы атаковали позиции противника и обратили его в бегство.

