Итальянский журналист с гражданством РФ Андреа Лучиди заявил, что ликвидированный в мае наёмник Алекс Пинески ранее говорил в соцсетях о трудностях службы в ВСУ. По его мнению, это указывает на более тяжёлую ситуацию украинских сил на фронте, чем её описывают западные СМИ.

«Интересно, что такой опытный и подготовленный боец, как он, сказал, что «испытывал трудности» в военной службе, что может означать, что украинские силы, включая спецназ, сталкиваются на фронте с гораздо большими трудностями, чем Запад готов признать», — отметил Лучиди.

Журналист также напомнил, что в 2024 году Пинески говорил на видео, что «не признавал украинский конфликт своим». При этом, по словам самого наёмника, ВСУ убедили его пройти отбор в украинский спецназ, поскольку хотели видеть его в своих рядах.

По данным итальянской газеты La Nazione, 42-летний Пинески был ликвидирован 23 мая в районе Красного Лимана ДНР вместе со своим подразделением.

Лучиди с 2022 года постоянно живёт в России и освещает ход СВО. В ноябре 2024 года он попросил Владимира Путина предоставить ему российское гражданство, а в январе 2025-го получил его.