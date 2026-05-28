В Донбассе ликвидирован ещё один иностранный наёмник, воевавший на стороне Вооружённых сил Украины. Об этом сообщается на странице в Facebook*, где собирают информацию об иностранных бойцах в рядах ВСУ.

Погибший — Алекс Пинески. Мужчина активно вёл социальные сети, публикуя фотографии из зоны боевых действий на Украине. Как пишет издание Nazione, 42-летний уроженец города Ла-Специя ранее проходил службу в сухопутных войсках Италии. Предположительно, он был уничтожен 23 мая вместе с несколькими другими военнослужащими в районе населённого пункта Красный Лиман. Издание Repubblica уточняет, что тело Пинески находится в морге, а его родственники уже проинформированы о случившемся.

Это не первый случай гибели итальянцев в украинском конфликте. В августе 2025 года стало известно о ликвидации на Украине уроженца Рима 1991 года рождения по имени Лука Чекка. Repubblica тогда отметила, что Чекка стал девятым гражданином Италии, погибшим на Украине с обеих сторон с начала специальной военной операции РФ, хотя официального подтверждения этой статистики от итальянских властей не публиковалось. Кроме того, в июле того же года поступала информация о гибели 21-летнего Артёма Нальято — уроженца Украины, который был усыновлён итальянской семьёй. Напомним, что участие итальянцев в зарубежных вооружённых конфликтах преследуется по уголовным статьям.

Ранее глава НКО «Голоса тех, кого нет» Патрисия Мендиганьо заявила, что 99% пропавших на Украине колумбийских наёмников остаются ненайденными. Два погибших уже вернулись на родину. С третьим возникли бюрократические проволочки. Мендиганьо отметила эту деталь в своём комментарии. Где находятся остальные — выяснить пока не удалось. Поисковая работа продолжается.

