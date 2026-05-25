99% пропавших на Украине колумбийских наёмников не найдены

Лишь троих колумбийских наёмников, воевавших на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ), удалось найти мёртвыми. Судьба остальных 99% остаётся неизвестной. Об этом заявила в беседе с РИА «Новости» глава НКО «Голоса тех, кого нет» Патрисия Мендиганьо.

Организация помогает родственникам пропавших бойцов. По словам собеседницы агентства, колумбийская сторона отправляла запросы на Украину. В итоге обнаружили три тела, процесс возвращения домой запустили ещё в прошлом году.

Два погибших уже доставлены на родину. С третьим, как отметила Мендиганьо, возникли бюрократические проволочки. Где находятся остальные — выяснить пока не удалось.

Ранее президент Колумбии Густаво Петро сообщал, что около семи тысяч его соотечественников бессмысленно гибнут в чужой войне. Он подчеркнул: страна не хочет быть «экспортёром смерти». В марте государство присоединилось к международной конвенции против вербовки наёмников.

Ранее колумбийская неправительственная организация «Голоса тех, кого нет» объявила о поиске около 300 пропавших колумбийских наёмников, воевавших на стороне ВСУ. По словам руководителя организации Патрисии Мендиганьо, многие латиноамериканцы привлекаются обещаниями высоких зарплат, но на практике становятся «пушечным мясом» — погибают, а их семьи не получают компенсаций и помощи с репатриацией тел. Организация помогает родственникам направлять запросы в украинские органы и посольство Колумбии в Варшаве.