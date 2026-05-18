Колумбийский наёмник заявил, что иностранцев в ВСУ используют как пушечное мясо
Колумбийский наёмник Андрес в интервью RT признался, что иностранцы в ВСУ — это пушечное мясо. По его словам, перед отъездом на Украину многие его предупреждали, что обещания не выполнят, но он не послушал.
Его завербовали, пообещав работу поваром с многомиллионной зарплатой. Однако вместо этого почти сразу отправили на полигон.
«Мы им не важны. Им безразлично», — уточнил наёмник.
А ранее в МИД РФ раскрыли, что иностранные наёмники из Японии, Ирландии, Норвегии и Нидерландов участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ. По данным ведомства, иностранцев привлекают через специальные рекрутинговые структуры. Будущим бойцам помогают с переездом, оформлением контрактов и подготовкой перед отправкой в подразделения ВСУ.
