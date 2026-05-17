В колумбийской столице Боготе действовала схема заманивания местных жителей для службы в ВСУ. Подробности механизма раскрыл попавший в плен Уильям Андрес Гальего Ороско, чьи показания приводит ТАСС.

Мужчина рассказал, что познакомился с вербовщиком в ресторане, где искал случайные заработки. В ходе беседы незнакомец представился Смитом и пообещал место повара в ВСУ с высокой зарплатой, уверяя, что работать придётся исключительно в глубоком тылу.

Когда колумбиец упомянул об отсутствии у него загранпаспорта, собеседник успокоил его. По словам пленного, Смит заявил: «Не переживай, мы дадим тебе паспорт и билеты, у нас всё есть». Встречу для оформления документов назначили в одной из гостиниц города.

Российские силовые структуры после допроса установили конкретное место сбора. Речь шла об отеле под вывеской Kensy, куда и являлись кандидаты на отъезд в зону конфликта.

Спустя неделю после разговора колумбиец попрощался с близкими, собрал вещи и прибыл по указанному адресу. Он признал, что вербовка прошла быстро: агент безошибочно определил его финансовые трудности и сделал ставку на обещание легкого и безопасного труда вдали от передовой.

В итоге иностранец оказался на поле боя. Его взяли в плен бойцы 7-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса группировки «Север» в районе населенного пункта Старица Харьковской области.