В японской префектуре Фукуока пожилой мужчина уже три с половиной года хранит дома прах своего сына, который отправился на Украину в качестве наёмника и был ликвидирован в ходе боевых действий. Трагическую историю рассказывает сайт MK.Ru со ссылкой на издание NP.

28-летний бывший офицер сил самообороны Японии уехал в зону боевых действий в июне 2022 года, солгав родным, что будет помогать только в тылу. Однако уже в ноябре того же года он скончался от осколочного ранения в голову. Его последние сообщения отцу были полны ужаса: «Повсюду валяются трупы. Их едят одичавшие собаки. Это сущий ад. Мне кажется, что я схожу с ума».

В доме отца установлен алтарь. Рядом с урной лежат медаль от украинского правительства и наручные часы, которые до сих пор отсчитывают время по часовому поясу чужой страны. Мужчина признаётся, что не может смириться с утратой и не находит сил предать прах земле. На кадрах дистанционного опознания он увидел не улыбчивого парня, которого провожал в аэропорту, а человека с запёкшейся кровью и запавшими щеками.

«Я не хочу, чтобы другие родители испытали боль, подобную моей», — говорит он, убеждённый, что смерть сына была напрасной.

Ранее посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил о низкой квалификации иностранных наёмников на Украине. По его словам, уровень подготовки прибывающих бойцов снижается, противник пытается «затыкать дыры» доступными ресурсами. Посол отметил, что большинство наёмников едут в зону конфликта исключительно ради заработка. Он подчеркнул, что это далеко не «двухметровые красавцы», а «маленькие пухленькие люди», которые в поисках денег покинули, например, колумбийские плантации, чтобы заработать на пропитание.