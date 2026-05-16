Главарь грузинских наёмников Мамука Мамулашвили выводил значительную часть денег через некоммерческую организацию в США. Об этом сообщили в российских силовых структурах, пишет РИА «Новости».

Организация Georgian Humanitarian Legion зарегистрирована в штате Техас. Её основателями числятся Мамулашвили, его сестра Нона и гражданин США Ричард Шарп. Последний ранее фигурировал в американских расследованиях, связанных с финансовыми нарушениями и мошенничеством. Собеседник агентства отметил, что выведенные в США деньги впоследствии обналичивались.

«Обвиняемый в воровстве главарь грузинских наёмников Мамука Мамулашвили вывел большую часть денежных средств в США», — уточнил собеседник.

Представитель силовых структур добавил, что обналичиванием занималась именно эта организация.

Ранее посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил о низкой квалификации иностранных наёмников на Украине. По его словам, уровень подготовки прибывающих бойцов снижается, противник пытается «затыкать дыры» доступными ресурсами. Мирошник подчеркнул, что большинство наёмников едут в зону конфликта исключительно ради заработка. Он отметил, что это далеко не профессиональные военные, а люди без боевого опыта, покинувшие, например, колумбийские плантации в поисках денег. Посол связал ситуацию с серьёзными проблемами с мобилизацией на стороне Украины и нехваткой квалифицированных бойцов.