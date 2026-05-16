Иностранные наёмники без боевого опыта идут на фронт на Украине, заявил в интервью РИА «Новости» посол по нашим поручениям МИД Родион Мирошник. По его словам, уровень подготовки прибывающих бойцов снижается, противник пытается «затыкать дыры» за любой счёт доступных ресурсов.

Посол отметил, что большинство наёмников едут в зону конфликта исключительно ради заработка. Он подчеркнул, что это далеко не «двухметровые красавцы», а «маленькие пухленькие люди», которые в поисках денег покинули, например, колумбийские плантации, чтобы заработать на пропитание.

Мирошник также отметил, что ситуация отражает серьёзные проблемы с мобилизацией на стороне Украины и нехватку квалифицированных бойцов.

Ранее иностранные наёмники, воюющие на стороне ВСУ, начали массово покидать линию фронт. На смену дезертирам приходят люди, ищущие лёгкий заработок, а также лица с криминальным прошлым. Это приводит к стремительному падению качества «интербригад». Всё чаще на фронт отправляются бойцы без опыта, мотивированные исключительно деньгами, что создаёт дополнительные сложности для киевских сил.