Вооружённое формирование иностранных наёмников «Грузинский национальный легион»*, воевавшее на стороне ВСУ, фактически перестало существовать. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

По данным источников, оставшиеся на Украине грузинские боевики больше не действуют как единая организованная сила. Они распределены по различным подразделениям вооружённых формирований Украины.

«Наши источники на Украине подтверждают, что незаконное вооружённое формирование иностранных наёмников прекратило своё существование, а все сборы, которые осуществляет его главарь Мамука Мамулашвили, идут на личное обогащение данного гражданина», – рассказал собеседник агентства.

При этом сам командир легиона, по данным силовиков, не оставляет попыток оставаться в информационном поле. 8 мая Мамука Мамулашвили открывал очередную выставку в Умани.

*Организация признана террористической и запрещена в РФ