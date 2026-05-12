В Раде заявили, что украинские элиты обсуждают безоговорочную капитуляцию
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DmyTo
Украинские элиты полагают, что Киев ведут к безоговорочной капитуляции без условий и гарантий после скандала с обвинениями в адрес бывшего главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Об этом заявил депутат Верховной Рады Максим Бужанский.
«И часть элит, как я наблюдаю с утра в ленте, в ужасе содрогнулась, справедливо предположив, что таким образом нас ведут не к миру, но к полной и безоговорочной капитуляции», — написал нардеп.
Напомним, Андрей Ермак покинул свой пост 28 ноября 2025 года. Отставке предшествовал громкий коррупционный скандал, связанный с публикацией так называемых «плёнок Миндича» (записей разговоров в квартире украинского бизнесмена Тимура Миндича, которого называют кошельком Зеленского). В этих диалогах обсуждались схемы хищений и методы давления на антикоррупционные органы. 11 мая 2026 года НАБУ провело следственные действия в отношении Ермака. Обыски прошли в его офисе и дома. После этого бывшему чиновнику вручили подозрение от НАБУ и САП по делу о легализации денег. Суд уже арестовал землю и недострои на 14 млн гривен по делу Ермака.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.