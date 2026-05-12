Киев столкнётся с серьёзными претензиями со стороны других государств из-за вербовки наёмников в ряды Вооружённых сил Украины (ВСУ) и проблем с выплатами. Об этом рассказал ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Он описал схему, при которой иностранцам обещают деньги, оформление документов и контрактную службу. Однако, по его утверждению, на месте они оказываются в зоне боевых действий без выплат и гарантий, так как главарь киевского режима Владимир Зеленский воспринимает их как «расходный материал».

«Для самих наёмников — уголовные риски, гибель, плен. Для Киева — новые скандалы, претензии со стороны государств, падение доверия. Для Зеленского это ещё одно подтверждение: людей он рассматривает как расходный материал», — сказал Сальдо.

А ранее стало известно, что украинское командование воспользовалось режимом прекращения огня для перемещения элитных подразделений на Харьковское направление. В составе этих частей воюют иностранные наёмники. Среди передислоцированных частей — соединения из состава 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ. Также в регион направили подразделения полка «Р.У.Г.» корпуса «Хартия».