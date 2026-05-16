Иностранные наёмники, воюющие на стороне киевского режима, начали паническое бегство с линии фронта. Об этом РИА «Новости» рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Сегодня из состава иностранных наёмников бегут европейцы, восточные европейцы, прибалты. Они уже навоевались и разбегаются в разные стороны. Они ищут войну помягче и полегче, где не так сильно бьют и не так опасно», — заявил дипломат.

По его словам, на смену дезертирам приходят либо авантюристы, ищущие лёгких заработков, либо люди с криминальным прошлым. Качество «интербригад» стремительно падает.

В Минобороны РФ неоднократно предупреждали, что киевские власти используют иностранцев как «пушечное мясо». Сами наёмники в интервью жалуются на плохую координацию со стороны ВСУ и на то, что интенсивность боевых действий здесь гораздо выше, чем в Афганистане или Ираке. Шансы выжить, по их признаниях, минимальны. Очевидно, осознание этого факта и заставляет «гастарбайтеров войны» искать более спокойное место для заработка.

Ранее Life.ru сообщал, что иностранные наёмники ВСУ жалуются на «чуму» среди украинских солдат. Один из солдат удачи выложил видео, на котором за кадром слышны сильный кашель и чихание его сослуживцев-украинцев. Под постом более 20 иностранцев поддержали автора. Один из них признался: «Из-за них я не ношу ничего в аптечке, кроме антибиотиков».