В МИД РФ заявили об участии наёмников из Японии и Европы в боях за ВСУ

Иностранные наёмники из Японии, Ирландии, Норвегии и Нидерландов участвуют в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, пишет РИА «Новости».

По его словам, российская сторона фиксирует всё больше данных о вербовке иностранцев для участия в конфликте. Речь идёт не только о гражданах европейских стран, но и о выходцах из Латинской Америки, Африки и Азии.

«Сейчас мы находим много данных о большом количестве людей, которые приехали из Латинской Америки, которым рекрутинговые компании оплатили проезд, подписали контракт, (наладили. — Прим. Life.ru) контакт с ВСУ и провели обучение. Это не ограничивается только Латинской Америкой. Там есть весь спектр стран вплоть до Японии, Ирландии, Норвегии, Голландии. Есть африканцы и азиаты», — сказал Мирошник.

Дипломат отметил, что иностранцев привлекают через специальные рекрутинговые структуры. По его словам, таким бойцам помогают с переездом, оформлением контрактов и подготовкой перед отправкой в подразделения ВСУ. Мирошник также заявил, что российская сторона продолжает собирать информацию о маршрутах переброски и местах присутствия иностранных наёмников.

Ранее сообщалось, что больше всего иностранных наёмников в составе украинских подразделений фиксировали на Харьковском направлении и в районе Красноармейска в ДНР. Иностранцев регулярно перебрасывают между разными участками фронта в зависимости от обстановки. Особенно заметным их присутствие оставалось под Харьковом. Мирошник отмечал, что документы иностранных бойцов находили в Часовом Яре и Димитрово.