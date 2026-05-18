18 мая, 02:10

Мирошник: Больше всего наёмников ВСУ находится на Харьковском направлении

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Больше всего иностранных наёмников в составе Вооружённых сил Украины (ВСУ) было замечено на Харьковском направлении, а также в районе Красноармейска в Донецкой Народной Республике. Об этом во время общения с РИА «Новости» сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По его словам, иностранцев перебрасывают с одного участка фронта на другой, однако особенно много их было под Харьковом и на Красноармейском направлении. Документы наёмников находили в Часовом Яре и в Димитрово.

Мирошник сообщил, что британцы вербуют наёмников для ВСУ из наркокартелей

Ранее стал известен механизм заманивания местных жителей для службы в ВСУ в колумбийской Боготе. Как заявил военнопленный колумбиец, мужчина познакомился с вербовщиком в ресторане, где искал случайные заработки. В разговоре незнакомец назвался Смитом и предложил работу повара в ВСУ с хорошей зарплатой, утверждая, что трудиться предстоит исключительно в глубоком тылу. Однако вскоре иностранец оказался на передовой.

Виталий Приходько
